Названа стоимость обручального кольца Ковальчук, подаренного Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук не так давно продемонстрировала на одном из видео обручальное кольцо от комика Гарика Харламова. Журналисты уверены, что стоимость украшения может достигать полумиллиона рублей.
Как выяснили авторы канала "Звездач", подаренное юмористом кольцо выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки, расположенными по кругу в канальной закрепке. Стоимость такого украшения составляет 6 750 долларов, примерно 599 тысяч рублей.
Катерина Ковальчук вышла замуж за возлюбленного, юмориста Гарика Харламова 6 июня 2024 года. Известно, что новоиспечённые супруги после свадьбы стали жить в четырёхэтажном особняке комика на Рублёвке.
В настоящее время они проводят время на отдыхе, отправившись в горы.
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