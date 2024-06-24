Названа стоимость обручального кольца Ковальчук, подаренного Харламовым

Стоимость обручального кольца Ковальчук может достигать полумиллиона рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук не так давно продемонстрировала на одном из видео обручальное кольцо от комика Гарика Харламова. Журналисты уверены, что стоимость украшения может достигать полумиллиона рублей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Катерины Ковальчук в Инстаграм is licensed under public domain

Как выяснили авторы канала "Звездач", подаренное юмористом кольцо выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки, расположенными по кругу в канальной закрепке. Стоимость такого украшения составляет 6 750 долларов, примерно 599 тысяч рублей.

Катерина Ковальчук вышла замуж за возлюбленного, юмориста Гарика Харламова 6 июня 2024 года. Известно, что новоиспечённые супруги после свадьбы стали жить в четырёхэтажном особняке комика на Рублёвке.

В настоящее время они проводят время на отдыхе, отправившись в горы.

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