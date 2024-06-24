Жена Гарика Мартиросяна показала свою новую внешность: "Красивый человек снаружи — красивый внутри"

Жена Гарика Мартиросяна показала своё преображение

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна Мартиросян объяснила, почему она так великолепно выглядит.

Фото: https://www.instagram.com/jannalevina_martirosyan by Инстаграм Жанны Мартиросян is licensed under public doman

Жанна Мартиросян опубликовала в "Инстаграме"* видео с огромными накаченными губами и скулами. Жена комика отметила, что несмотря на то, что ей давно за сорок, у неё получается хорошо выглядеть.

"Ничего особенного я для этого не делаю. Я встаю в пять утра с рассветом, я пью родниковую воду. Я ем только зелёные продукты. Я много читаю правильной литературы. Красивый человек снаружи — красивый внутри", — сказала преображённая внешне Жанна.

Женщина заверила, что губы у неё так выглядят от природы. Сомневающимся она предложила посмотреть её детские фотографии.

Ранее 37-летняя актриса Настасья Самбурская показала, как выглядит без фильтров.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской