Жена Гарика Мартиросяна показала свою новую внешность: "Красивый человек снаружи — красивый внутри"

Жена звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна Мартиросян объяснила, почему она так великолепно выглядит.
Жанна Мартиросян опубликовала в "Инстаграме"* видео с огромными накаченными губами и скулами. Жена комика отметила, что несмотря на то, что ей давно за сорок, у неё получается хорошо выглядеть.
"Ничего особенного я для этого не делаю. Я встаю в пять утра с рассветом, я пью родниковую воду. Я ем только зелёные продукты. Я много читаю правильной литературы. Красивый человек снаружи — красивый внутри", — сказала преображённая внешне Жанна.
Женщина заверила, что губы у неё так выглядят от природы. Сомневающимся она предложила посмотреть её детские фотографии.
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