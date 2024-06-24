"У других нет шансов": Ивлеева назвала лучший город на Земле

Анастасия Ивлеева считает Москву лучше Нью-Йорка и Парижа

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Ивлеева в беседе с изданием "Москвич Mag" призналась, что считает Москву лучшим городом в мире.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм is licensed under public domain

По её словам, у других мегаполисов, таких как Лондон, Париж, Нью-Йорк нет шансов рядом с российской столицей.

Ивлеева уверена, что Москва превосходит своими жителями, менталитетом и языком. Помимо этого, на высшем уровне в городе транспортная система и сфера услуг. Блогерша уделила внимание и развитию парков в столице.

Отличительными чертами москвичей являются, по мнению Ивлеевой, энергичность и амбициозность.

"Москва — это плавильный котел культур и национальностей. Она супермногогранна", — заключила телеведущая.

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