Ксения Бородина с детьми посетила самое живописное место на Алтае: здесь находится "пуп Земли"

Ксения Бородина рассказала о самом красивом месте на Алтае

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина показала, как выглядит самое живописное место в Республике Алтай.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина показала, какие красоты есть на Алтае. Вместе с детьми она отправилась в путешествие на гору Белуха, которое называют священным местом Алтая.

Звезда ТВ отметила, что философ Николай Рерих считал данную вершину источником божественной энергии космоса.

"Предания гласят, что именно на этой горе находится "пуп Земли", энергетически связанный с космосом, дарующий людям заряд бодрости и здоровья, открывающий новые знания", — написала Ксения в "Инстаграме"*.

Ранее Ксения Бородина предложила купить дочери лошадь, но девочка выбрала поросёнка.

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