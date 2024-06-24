Ксения Бородина с детьми посетила самое живописное место на Алтае: здесь находится "пуп Земли"

Телеведущая Ксения Бородина показала, как выглядит самое живописное место в Республике Алтай.
Ксения Бородина показала, какие красоты есть на Алтае. Вместе с детьми она отправилась в путешествие на гору Белуха, которое называют священным местом Алтая.
Звезда ТВ отметила, что философ Николай Рерих считал данную вершину источником божественной энергии космоса.
"Предания гласят, что именно на этой горе находится "пуп Земли", энергетически связанный с космосом, дарующий людям заряд бодрости и здоровья, открывающий новые знания", — написала Ксения в "Инстаграме"*.
Ранее Ксения Бородина предложила купить дочери лошадь, но девочка выбрала поросёнка.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.