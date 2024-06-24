"Они наплевали на Россию": Васильева объяснила, почему ей противны Познер и Пугачёва

Васильева обвинила Познера и Пугачёву в наплевательском отношении к России

Народная артистка России Татьяна Васильева в беседе с Вячеславом Манучаровым для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" раскрыла своё отношение к журналисту Владимиру Познеру и певице Алле Пугачёвой, уехавшим из страны.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Ведущий программы задал вопрос, почему юбилеи некогда популярных в России людей прошли совершенно незаметно. Васильева уверена, что всё дело в наплевательском отношении к стране.

Она заявила, что Алла Пугачёва действительно грандиозная певица, но уже нет желания слушать её песни. К Познеру артистка никогда особо не относилась с симпатией.

"Я не радуюсь за них. Я их не не люблю, не ненавижу. Мне они неинтересны", — заявила Васильева.

Также она порадовалась, что в стране много других людей, которых хочется слушать и уважать.

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