"Они наплевали на Россию": Васильева объяснила, почему ей противны Познер и Пугачёва

Народная артистка России Татьяна Васильева в беседе с Вячеславом Манучаровым для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" раскрыла своё отношение к журналисту Владимиру Познеру и певице Алле Пугачёвой, уехавшим из страны.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain