"Они наплевали на Россию": Васильева объяснила, почему ей противны Познер и Пугачёва

Народная артистка России Татьяна Васильева в беседе с Вячеславом Манучаровым для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" раскрыла своё отношение к журналисту Владимиру Познеру и певице Алле Пугачёвой, уехавшим из страны.
Ведущий программы задал вопрос, почему юбилеи некогда популярных в России людей прошли совершенно незаметно. Васильева уверена, что всё дело в наплевательском отношении к стране.
Она заявила, что Алла Пугачёва действительно грандиозная певица, но уже нет желания слушать её песни. К Познеру артистка никогда особо не относилась с симпатией.
"Я не радуюсь за них. Я их не не люблю, не ненавижу. Мне они неинтересны", — заявила Васильева.
Также она порадовалась, что в стране много других людей, которых хочется слушать и уважать.
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