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Пока отец проводит время на концерте Тейлор Свифт: дочь Тома Круза окончила школу и отказалась от фамилии отца

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца

0:52
Шоу-бизнес

Дочь голливудского актёра Тома Круза и его бывшей жены Кэти Холмс Сури решила отказаться от фамилии знаменитого отца. Об этом пишет Page Six.

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца
Фото: youtube.com by канал МИР НОВОСТЕЙ is licensed under public domain

В пятницу, 21 июня, девушка праздновала в компании друзей и мамы окончание школы и получение аттестата. Журналисты обратили внимание, что в брошюре выпускной церемонии Сури была записана под вторым именем матери — Сури Ноэль.

Сам же актёр в этот вечер проводил время в Лондоне на большом сольном концерте Тейлор Свифт. Известно, что он не общается с дочерью последние десять лет.

Не так давно в СМИ прошла информация, что Сури планирует полностью отказаться от общения с отцом после совершеннолетия.

Ранее певица Ольга Бузова опубликовала фото в купальнике.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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