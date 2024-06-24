Пока отец проводит время на концерте Тейлор Свифт: дочь Тома Круза окончила школу и отказалась от фамилии отца

Дочь голливудского актёра Тома Круза и его бывшей жены Кэти Холмс Сури решила отказаться от фамилии знаменитого отца. Об этом пишет Page Six.
В пятницу, 21 июня, девушка праздновала в компании друзей и мамы окончание школы и получение аттестата. Журналисты обратили внимание, что в брошюре выпускной церемонии Сури была записана под вторым именем матери — Сури Ноэль.
Сам же актёр в этот вечер проводил время в Лондоне на большом сольном концерте Тейлор Свифт. Известно, что он не общается с дочерью последние десять лет.
Не так давно в СМИ прошла информация, что Сури планирует полностью отказаться от общения с отцом после совершеннолетия.
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