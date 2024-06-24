Виктория Боня переночевала в палатке в ногах у рэпера Джигана посреди пустыни

Звезду "Дому-2" Викторию Боню в шоу "Выжить в Дубае" поселили в одну палатку с рэпером Джиганом и блогером Оксаной Самойловой.
Отношения Виктории Бони с рэпером Джиганом не задались с самого начала шоу. Муж Самойловой назвал Боню старой одинокой женщиной.
Несмотря на эту перепалку, Боне ничего не оставалось делать, как поселиться в одну палатку с Джиганом и его женой Оксаной Самойловой.
Виктории определили место в ногах Джигана у входа в палатку.
"Если придут бедуины, то меня украдут первой", — сказала Боня.
Ранее дочь Виктории Бони Анджелина заступилась за маму, которую обидел Джиган. Девочка заявила, что оторвала бы уши рэперу.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.