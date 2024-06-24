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Виктория Боня переночевала в палатке в ногах у рэпера Джигана посреди пустыни

Виктории Боне пришлось спать вместе с рэпером Джиганом

0:46
Шоу-бизнес

Звезду "Дому-2" Викторию Боню в шоу "Выжить в Дубае" поселили в одну палатку с рэпером Джиганом и блогером Оксаной Самойловой.

Виктории Боне пришлось спать вместе с рэпером Джиганом
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Отношения Виктории Бони с рэпером Джиганом не задались с самого начала шоу. Муж Самойловой назвал Боню старой одинокой женщиной.

Несмотря на эту перепалку, Боне ничего не оставалось делать, как поселиться в одну палатку с Джиганом и его женой Оксаной Самойловой.

Виктории определили место в ногах Джигана у входа в палатку.

"Если придут бедуины, то меня украдут первой", — сказала Боня.

Ранее дочь Виктории Бони Анджелина заступилась за маму, которую обидел Джиган. Девочка заявила, что оторвала бы уши рэперу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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