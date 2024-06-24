Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в ярко-оранжевом бикини

Певица Ольга Бузова в личном блоге опубликовала снимок в купальнике и продемонстрировала свою фигуру.
Она запечатлена в ярко-оранжевом бикини, свой образ она дополнила солнцезащитными очками и золотыми серьгами. Бузова позировала, стоя в воде.
Недавно между Ольга Бузовой и Николаем Басковым разгорелся конфликт. Так, в ходе премии МУЗ-ТВ артист, который был ведущим, заявил, что впервые видит певицу полностью одетой. Исполнительница обиделась и заявила, что в стране не хватает профессиональных ведущих. Басков отреагировал на слова Бузовой и заявил, что "может и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит".
На защиту артистки встала её подруга Мария Погребняк, которая написала, что в стране недостаток настоящих мужчин. Но эти слова артист парировал, вспомнив об её уличной драке в Москве.
Ранее стало известно, почему Шаман и Полина Гагарина оказались в санкционных списках ЕС.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.