Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в ярко-оранжевом бикини

Певица Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова в личном блоге опубликовала снимок в купальнике и продемонстрировала свою фигуру.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм is licensed under public domain

Она запечатлена в ярко-оранжевом бикини, свой образ она дополнила солнцезащитными очками и золотыми серьгами. Бузова позировала, стоя в воде.

Недавно между Ольга Бузовой и Николаем Басковым разгорелся конфликт. Так, в ходе премии МУЗ-ТВ артист, который был ведущим, заявил, что впервые видит певицу полностью одетой. Исполнительница обиделась и заявила, что в стране не хватает профессиональных ведущих. Басков отреагировал на слова Бузовой и заявил, что "может и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит".

На защиту артистки встала её подруга Мария Погребняк, которая написала, что в стране недостаток настоящих мужчин. Но эти слова артист парировал, вспомнив об её уличной драке в Москве.

Ранее стало известно, почему Шаман и Полина Гагарина оказались в санкционных списках ЕС.