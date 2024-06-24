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Ольга Бузова расплакалась, узнав новость о беременности: "Смотрю и реву опять от счастья"

Ольга Бузова со слезами отреагировала на новость о беременности подруги

1:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова не сдержала слёз, узнав о скором прибавлении в семье лучшей подруги Марии Погребняк.

Ольга Бузова со слезами отреагировала на новость о беременности подруги
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова была поражена известием о четвёртой беременности Марии Погребняк. Звезда "Дома-2" с трудом воспринимала прямые намёки на интересное положение подруги. Когда же она догадалась о беременности Марии, то не смогла сдержать слёз радости.

"Смотрю и реву опять от счастья", — подписала кадры с радостным известием Ольга.

Подруги даже устроили гадание, пытаясь выяснить пол будущего малыша. Они по очереди вытаскивали голубые и розовые камушки. Подруги упорно тащили голубые предметы, что говорит о появлении на свет мальчика. У Марии Погребняк уже есть три сына-подростка от футболиста Павла Погребняка.

Малыша Мария Погребняк ждёт от нового возлюбленного, за которого собирается выйти замуж.

Ранее Ольга Бузова заявила, что готова стать матерью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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