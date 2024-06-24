"Музыка нас связала": Юлия Пересильд сообщила о создании собственной музыкальной группы

Актриса Юлия Пересильд стала солисткой в собственной группе «Мандрагора»

Актриса Юлия Пересильд в личном блоге рассказала об основании музыкального проекта под названием "Мандрагора".

В соцсетях она поделилась кадром с коллективом и сообщила о первом выступлении, которое пройдёт в Санкт-Петербурге.

"Музыка нас связала. И тайн больше нет — начинаем потихоньку выходить из сумрака", — призналась артистка.

В состав группы вошли басист Семён Лепёшкин, ударник Станислав Опойченков, клавишник Александр Тевелёв и гитарист Владимир Корниенко. Известно, что Юлия Пересильд стала солисткой музыкального коллектива.

Основным жанровым направлением, в котором будет выступать группа, станет поп-рок.

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