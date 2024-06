"Моя мама попала в зависимые отношения": дочь Легкоступовой назвала причину смерти певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль в беседе с "Газетой.ру" призналась, что считает брак артистки с яхтсменом Юрием Фирсовым причиной её скоропостижной смерти.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение is licensed under public domain