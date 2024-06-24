"Моя мама попала в зависимые отношения": дочь Легкоступовой назвала причину смерти певицы

Дочь Легкоступовой Анэтта заявила, что брак матери с Фирсовым привёл к трагедии

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль в беседе с "Газетой.ру" призналась, что считает брак артистки с яхтсменом Юрием Фирсовым причиной её скоропостижной смерти.

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Бриль утверждает, что мать попала в зависимые отношения с мужчиной, который надеялся за её счёт продвинуть свои яхтенно-прокатно-перевозочные услуги.

"Эти отношения получили трагическую развязку", — заявила Анэтта.

При этом наследница артистки утверждает, что даже после смерти Легкоступовой мужчина продолжил выступать с оскорблениями в адрес её детей и семьи, в том числе и на федеральных каналах. Однако Анэтта Бриль отмечает, что в скором времени тайна смерти артистки будет раскрыта.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились 6 июля 2020 года, а в августе артистка скончалась в возрасте 54 лет в результате черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

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