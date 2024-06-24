Глава Wildberries в шоу Павла Воли призналась, что потратила на своём маркетплейсе более 8 млн рублей

Руководитель и владелец торговой площадки Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что делает покупки только на Wildberries.
Бизнесвумен Татьяна Бакальчук в шоу Павла Воли показала свою сумму выкупа на маркетплейсе Wildberries.
Выяснилось, что она закупила товаров на своей площадке на сумму 8 миллионов рублей. Возможно, это самая крупная суммы выкупа товаров на торговой онлайн площадке.
Такая сумма накопилась за 20 лет существования Wildberries.
Ранее сообщалось в шоу "Выжить в Дубае" с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой участники поборются за 10 миллионов рублей.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.