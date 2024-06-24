Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США делают ставку на Кению в борьбе за Африку
Киевский узурпатор тасует своих террористов
Ученые назвали два нетипичных симптома, предшествующих смерти
Евросоюз считает информацию России о теракте в Севастополе "недостоверной"
Молодость против ухода: какие процедуры не нужны молодой коже
Испания поставила Patriot Украине
Жареная курица с кабачками и базиликом: вкусный ужин
Врач Калинчев: ранние арбузы вредят ЖКТ
Renault выпустит новый кроссовер на основе Sandero для России
Глава Wildberries в шоу Павла Воли призналась, что потратила на своём маркетплейсе более 8 млн рублей

Глава Wildberries в шоу Воли назвала свою сумму выкупа на маркетплейсе

0:44
Шоу-бизнес

Руководитель и владелец торговой площадки Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что делает покупки только на Wildberries. 

Глава Wildberries в шоу Воли назвала свою сумму выкупа на маркетплейсе
Фото: www.flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribuzione 2.0 Generico

Бизнесвумен Татьяна Бакальчук в шоу Павла Воли показала свою сумму выкупа на маркетплейсе Wildberries.

Выяснилось, что она закупила товаров на своей площадке на сумму 8 миллионов рублей. Возможно, это самая крупная суммы выкупа товаров на торговой онлайн площадке. 

Такая сумма накопилась за 20 лет существования Wildberries. 

Ранее сообщалось в шоу "Выжить в Дубае" с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой участники поборются за 10 миллионов рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Это важно сделать с томатами во 2 половине июне: влияет на будущий урожай
Это важно сделать с томатами во 2 половине июне: влияет на будущий урожай
Последние материалы
Врач-диетолог Макиша: оптимальная жирность сметаны для максимальной пользы — 10-15%
Упоминание о независимости Тайваня может привести к смертной казни
Как создать красивую живую изгородь на даче?
Как приготовить песто из кинзы и миндаля
Три заболевания, сигнализирующие о себе через состояние ваших волос
Страхование домашних питомцев в России: препятствия и возможности
Экспорт пива из ЕС в Россию достиг рекордного уровня
Япония вводит ограничения из-за рекордного наплыва туристов
Киселёва гордится, что в ЕС ввели против неё санкции: "Это повод меня поздравить"
Космический обломок, убивший гигантских мамонтов, обнаружен во льдах Гренландии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников