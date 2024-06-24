Глава Wildberries в шоу Павла Воли призналась, что потратила на своём маркетплейсе более 8 млн рублей

Глава Wildberries в шоу Воли назвала свою сумму выкупа на маркетплейсе

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Руководитель и владелец торговой площадки Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что делает покупки только на Wildberries.

Фото: www.flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribuzione 2.0 Generico

Бизнесвумен Татьяна Бакальчук в шоу Павла Воли показала свою сумму выкупа на маркетплейсе Wildberries.

Выяснилось, что она закупила товаров на своей площадке на сумму 8 миллионов рублей. Возможно, это самая крупная суммы выкупа товаров на торговой онлайн площадке.

Такая сумма накопилась за 20 лет существования Wildberries.

Ранее сообщалось в шоу "Выжить в Дубае" с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой участники поборются за 10 миллионов рублей.