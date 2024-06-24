"Этого никто не знает": как Николай Цискаридзе смог рассекретить роман Заворотнюк и Чернышёва

Цискаридзе заявил, что узнал о романе Заворотнюк и Чернышёва благодаря цепочке

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Николай Цискаридзе в программе "Сегодня вечером" признался, что роман актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва зарождался на его глазах.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain

По его словам, ему одному из первых удалось вычислить романтические отношения будущих супругов. Несмотря на то, что они тщательно скрывались, их выдала одна незначительная деталь — цепочка с инициалами на английском языке "РТ".

"И вдруг я так поворачиваюсь и говорю: Пётр Чернышёв? Потому что моя фамилия тоже в английском языке пишется через "тс", и я догадался. И вдруг она мне говорит: "Этого никто не знает". Я говорю: "А я уже знаю", — заявил артист балета.

Чуть позже о романе узнали практически все коллеги знаменитостей, а тренер Татьяна Тарасова назвала пару Заворотнюк и Чернышёва идеальной.

Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая после пяти лет борьбы с опухолью головного мозга.

Ранее стало известно об обмороках Анастасии Заворотнюк на съёмках сериала "Моя прекрасная няня".