Певица Любовь Успенская устроила для своей собаки жизнь арабского шейха

Любовь Успенская показала шикарную жизнь своей собаки

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Королева русского шансона Любовь Успенская показала, что не жалеет денег на свою любимую собаку. Она организовала питомцу волшебное спальное место.

Фото: https://www.instagram.com/samburskaya by Инстаграм Любови Успенской is licensed under public doman

Любовь Успенская продемонстрировал свою любовь к животным. Она разместила в "Инстаграме"* видео, на котором укладывает спать своего любимца, йоркширского терьера. по кличке Джуник.

Звезда заботливо подкладывала под голову питомцу подушку. Само ложе собаки представляет собой кровать восточных правителей с балдахином.

"Ты мой арабский шейх", — приговаривала при этом знаменитость.

Успенская объяснила, почему животные заслуживают любви.

"Самые верные друзья — это наши домашние питомцы. Они никогда не предадут, никогда не сделают тебе ничего плохого и будут рядом даже в самые трудные времена", — написала под видео звезда.

Певица пристыдила тех людей, которые выкидываю животных на улицу.

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