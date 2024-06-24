Певица Любовь Успенская устроила для своей собаки жизнь арабского шейха

Королева русского шансона Любовь Успенская показала, что не жалеет денег на свою любимую собаку. Она организовала питомцу волшебное спальное место.
Любовь Успенская продемонстрировал свою любовь к животным. Она разместила в "Инстаграме"* видео, на котором укладывает спать своего любимца, йоркширского терьера. по кличке Джуник.
Звезда заботливо подкладывала под голову питомцу подушку. Само ложе собаки представляет собой кровать восточных правителей с балдахином.
"Ты мой арабский шейх", — приговаривала при этом знаменитость.
Успенская объяснила, почему животные заслуживают любви.
"Самые верные друзья — это наши домашние питомцы. Они никогда не предадут, никогда не сделают тебе ничего плохого и будут рядом даже в самые трудные времена", — написала под видео звезда.
Певица пристыдила тех людей, которые выкидываю животных на улицу.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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