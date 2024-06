"У неё не было перерывов": коллега Заворотнюк вспомнил о работе с актрисой на съёмках "Моей прекрасной няни"

Российский актёр Борис Смолкин в передаче "Новые русские сенсации" на НТВ признался, что скончавшаяся артистка Анастасия Заворотнюк не жалела себя и свой организм во время съёмок сериала "Моя прекрасная няня".

Фото: youtube.com by канал Hypeology / Хайполоджи is licensed under public domain