"У неё не было перерывов": коллега Заворотнюк вспомнил о работе с актрисой на съёмках "Моей прекрасной няни"

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Актёр Смолкин рассказал об обмороках Заворотнюк на съёмках "Моей прекрасной няни"

Шоу-бизнес

Российский актёр Борис Смолкин в передаче "Новые русские сенсации" на НТВ признался, что скончавшаяся артистка Анастасия Заворотнюк не жалела себя и свой организм во время съёмок сериала "Моя прекрасная няня".

Актёр Смолкин рассказал об обмороках Заворотнюк на съёмках "Моей прекрасной няни"
Фото: youtube.com by канал Hypeology / Хайполоджи is licensed under public domain

По его словам, исполнительница главной роли несколько раз падала в обморок от усталости. Смолкин отметил, что Заворотнюк была задействована практически в каждой сцене, поэтому почти не отдыхала, пока у коллег был шанс "вытянуть ножки в гримёрной".

Борис Смолкин, сыгравший в ситкоме дворецкого Константина, признался, что его коллега "прошла трудный путь".

С его словами согласна и режиссёр Наталья Бондарчук, подчеркнувшая, что работа в сериале длится 24 часа в сутки.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком головного мозга.

Ранее стало известно, зачем в Россию вернулась певица Земфира* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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