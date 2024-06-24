Стало известно, с какой целью певица Земфира* вернулась в Россию

Певица Земфира* была вынуждена вернуться в Россию ради лечения зубов

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покинувшая Россию певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) вернулась в страну ради лечения зубов. Фотографии артистки в Москве опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Фото: youtube.com by канал Zenon Renewed is licensed under public domain

О местонахождении исполнительницы сообщили посетители городской больницы, которые наблюдали Земфиру в очереди к специалисту. Очевидцы сделали снимки артистки, садящейся в машину.

Журналисты обратились за комментарием к администрации поликлиники, однако там отказались подтверждать визит певицы, что связано с врачебной тайной.

Предполагается, что Земфира решила вернуться в Россию, так как лечение зубов в Европе стоит намного дороже. При этом певица появившиеся в Сети новости не комментирует.

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