Стало известно, с какой целью певица Земфира* вернулась в Россию

Покинувшая Россию певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) вернулась в страну ради лечения зубов. Фотографии артистки в Москве опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".
О местонахождении исполнительницы сообщили посетители городской больницы, которые наблюдали Земфиру в очереди к специалисту. Очевидцы сделали снимки артистки, садящейся в машину.
Журналисты обратились за комментарием к администрации поликлиники, однако там отказались подтверждать визит певицы, что связано с врачебной тайной.
Предполагается, что Земфира решила вернуться в Россию, так как лечение зубов в Европе стоит намного дороже. При этом певица появившиеся в Сети новости не комментирует.
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