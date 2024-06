Стала известна реальная причина, по которой Дженнифер Лопес хочет развестись с Беном Аффлеком

Американская поп-певица Дженнифер Лопес хочет развестись с актёром Беном Аффлеком из-за его скверного характера. Об этом пишет Daily Mail.

