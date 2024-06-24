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Стала известна реальная причина, по которой Дженнифер Лопес хочет развестись с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес хочет развестись с Беном Аффлеком из-за его скверного характера

Шоу-бизнес

Американская поп-певица Дженнифер Лопес хочет развестись с актёром Беном Аффлеком из-за его скверного характера. Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Лопес хочет развестись с Беном Аффлеком из-за его скверного характера
Фото: youtube.com by канал JOHNNY DEPP`s FILES is licensed under public domain

Инсайдер в беседе с изданием сообщил, что исполнительница старалась всё наладить, как могла, но становится только хуже.

Журналисты указывают на то, что основной причиной, по которой Лопес готова подать на развод с возлюбленным, является его непростой характер. При этом она грустит из-за сложившейся ситуации, но пытается вынести максимум пользы для себя. Сейчас она уделяет время своим детям и планам на 2025 год.

По информации от источника, исполнительница планирует отправиться в гастрольный тур.

Ранее актриса Юлия Высоцкая показала чёрно-белое фото и заинтриговала словами о новой жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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