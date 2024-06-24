Дубайский шейх: Любовь Успенская показала падишаха своего сердца

Любовь Успенская показала своего арабского шейха

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда русского шансона Любовь Успенская не только сама живёт в роскоши, но и не обделяет ею своего любимца — йоркширского терьера по кличке Фрэнки. Певица берёт своего йорка на гастроли, а для удобства его сопровождает личный повар.

Фото: t.me/starsdustpro by Скриншот видео t.me/starsdustpro is licensed under public domain

Недавно Успенская опубликовала видео со своим любимцем, раскрыв какие "покои" у малыша Фрэнки.

"Ты мой маленький. Подушечка удобная. Тебе хорошо, маленький. Ты мой арабский шейх. Арабский шейх. Дубайский", — мило воркует певица на видео.

Любовь рассказала, что пёсик очень любит свою роскошную кроватку в виде восточного шатра с куполом, украшенным розами и золоченой отделкой. Богатый драпированный балдахин и подушки с кистями действительно выглядят под стать падишаху. Напоследок заботливая хозяйка пожелала Фрэнки спокойной ночи.