"Готовлюсь к новой жизни": Высоцкая заинтриговала поклонников, выставив чёрное-белое фото

Актриса Высоцкая выставила чёрно-белое фото и написала о новой жизни

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Высоцкая в личном блоге поделилась чёрно-белым снимком и написала, что готовится к новой жизни.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Высоцкой в Инстаграм is licensed under public domain

На выложенных кадрах артистка запечатлена в футболке и пиджаке, свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

При этом она заинтриговала поклонников словами о новой жизни.

"Говорят, сегодня и завтра важные дни, загадываем, мечтаем, планируем, надеемся. А там как пойдёт", — подписала актриса фото.

50-летняя актриса Юлия Высоцкая замужем за режиссёром Андреем Кончаловским. В их браке родились двое детей — дочь Маша и сын Пётр.

Ранее Полина Гагарина рассказала о необычном предложении.