"Готовлюсь к новой жизни": Высоцкая заинтриговала поклонников, выставив чёрное-белое фото

Актриса Юлия Высоцкая в личном блоге поделилась чёрно-белым снимком и написала, что готовится к новой жизни.
На выложенных кадрах артистка запечатлена в футболке и пиджаке, свой образ она дополнила солнцезащитными очками.
При этом она заинтриговала поклонников словами о новой жизни.
"Говорят, сегодня и завтра важные дни, загадываем, мечтаем, планируем, надеемся. А там как пойдёт", — подписала актриса фото.
50-летняя актриса Юлия Высоцкая замужем за режиссёром Андреем Кончаловским. В их браке родились двое детей — дочь Маша и сын Пётр.
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