"Извините, это не ко мне": стало известно, почему Полина Гагарина отказалась лететь в космос

Певица Полина Гагарина рассказала о предложении слетать в космос

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина в шоу "Однажды" призналась, что получала предложение слетать в космос.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Артистка пояснила, что могла принять участие в кастинге космического проекта, но отказалась. По её словам, она не так сильна, как может показаться.

"Я в жизни бы не выдержала центрифугу. На первом повороте меня бы уже вынесло. Извините, это не ко мне", — поделилась исполнительница.

Полина Гагарина прославилась после участия в музыкальном проекте "Фабрика звёзд-2", в котором стала победительницей. Также она представляла Россию на международном конкурсе "Евровидение", где заняла второе место.

Известно, что Евросоюз намерен внести Полину Гагарину в чёрный список из-за выступления на стадионе "Лужники" в Москве, посвящённом годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Ранее адвокат Любови Успенской раскрыла истинную причину ссоры певицы с журналисткой Лаурой Джугелией.