"Извините, это не ко мне": стало известно, почему Полина Гагарина отказалась лететь в космос

Певица Полина Гагарина в шоу "Однажды" призналась, что получала предложение слетать в космос.
Артистка пояснила, что могла принять участие в кастинге космического проекта, но отказалась. По её словам, она не так сильна, как может показаться.
"Я в жизни бы не выдержала центрифугу. На первом повороте меня бы уже вынесло. Извините, это не ко мне", — поделилась исполнительница.
Полина Гагарина прославилась после участия в музыкальном проекте "Фабрика звёзд-2", в котором стала победительницей. Также она представляла Россию на международном конкурсе "Евровидение", где заняла второе место.
Известно, что Евросоюз намерен внести Полину Гагарину в чёрный список из-за выступления на стадионе "Лужники" в Москве, посвящённом годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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