Адвокат Любови Успенской рассказала, почему не вышло интервью певицы на канале Лауры Джугелии

Адвокат Сенина рассказала о ссоре Успенской и Джугелии из-за Киркорова

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Елена Сенина в беседе с "КП" объяснила, что интервью Лауры Джугелии с Любовью Успенской не вышло из-за дружбы журналистки с певцом Филиппом Киркоровым.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Правозащитница пояснила, что уже накануне выхода видеоролика им с исполнительницей позвонили и признались в тесных связях с народным артистом РФ. Таким образом они не захотели выпускать интервью, в котором было много компромата.

Как написали многие СМИ, Успенская во время разговора оскорбила многих представителей шоу-бизнеса, однако адвокат уверена, что интервью не вышло из-за дружбы Джугелии и Киркорова.

Так, Успенская и Сенина пытались найти компромисс и предложили заплатить им компенсацию за потраченное время — но в итоге в прессе появились заявления об угрозах в адрес журналистки.

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