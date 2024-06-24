"Я научилась принимать себя": Рианна рассказала, с какой проблемой столкнулась после родов

Американская поп-певица Рианна призналась, что вынуждена была бороться с облысением после рождения детей. Её слова приводит издание Page Six.
Так, артистка рассчитывала, что волосы начнут быстро расти и восстанавливаться после выпадения, связанного с родами. Однако этого не случилось, поэтому ей пришлось изменить свой взгляд на собственный стиль.
Рианна подчеркнула, что смогла справиться с неуверенностью в себе и полюбить себя по-настоящему.
"Я научилась принимать себя. Это на самом деле заставило меня более творчески подходить к созданию причёсок", — рассказала Рианна.
Известная во всём мире исполнительница воспитывает двоих сыновей от возлюбленного, рэпера ASAP Rocky.
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