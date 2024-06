"Я научилась принимать себя": Рианна рассказала, с какой проблемой столкнулась после родов

Американская поп-певица Рианна призналась, что вынуждена была бороться с облысением после рождения детей. Её слова приводит издание Page Six.

Фото: youtube.com by канал Access Hollywood is licensed under public domain