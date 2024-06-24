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"Я научилась принимать себя": Рианна рассказала, с какой проблемой столкнулась после родов

Певица Рианна столкнулась с облысением после рождения сыновей

Шоу-бизнес

Американская поп-певица Рианна призналась, что вынуждена была бороться с облысением после рождения детей. Её слова приводит издание Page Six.

Певица Рианна столкнулась с облысением после рождения сыновей
Фото: youtube.com by канал Access Hollywood is licensed under public domain

Так, артистка рассчитывала, что волосы начнут быстро расти и восстанавливаться после выпадения, связанного с родами. Однако этого не случилось, поэтому ей пришлось изменить свой взгляд на собственный стиль.

Рианна подчеркнула, что смогла справиться с неуверенностью в себе и полюбить себя по-настоящему.

"Я научилась принимать себя. Это на самом деле заставило меня более творчески подходить к созданию причёсок", — рассказала Рианна.

Известная во всём мире исполнительница воспитывает двоих сыновей от возлюбленного, рэпера ASAP Rocky.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у украинской певицы Светланы Лободы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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