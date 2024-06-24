Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Федерации ИЖС Усманов призвал узаконить эскроу в загородном строительстве
Китай увеличил экспорт автомобилей на 29% в мае 2024 года
Вы в зоне риска по НАЖБП, если у вас лишний вес и неправильно питание
Простой рецепт салата из помидоров черри и мяты
Эти советы помогут вырастить кабачки
Опасности неправильного обрезания кутикулы
ЕС начнет выдавать Шенгенские визы через мобильное приложение
Банк России и Минфин обсуждают сохранение налоговых льгот для страхования жизни
Блогер Мария Погребняк рассказала о своей беременности
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице

Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода в личном блоге опубликовала снимок из больницы после операции на руке и рассказала, как провела прошедшие выходные в Вене.

Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Лободы в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка сломала руку во время съёмок клипа на песню "Молодая", в итоге ей пришлось перенести операцию. Поклонника она рассказала, что впервые за несколько лет отправилась в салон красоты помыть голову, так как не смогла справиться самостоятельно.

Лобода поделилась и тем, что команда просила её приостановить европейский тур, но исполнительница решила выходить на сцену с гипсом. Помимо этого, она продолжает монтировать тот самый клип, во время которого случилось происшествие.

Также Светлана Лобода рассказала, что за время прошедших выходных успела побывать в больницу, посетить рок-оперу "Rock Me Amadeus", посетить музей Сиси и выставку в доме Моцарта, а также уделить время родным.

Ранее Иван Ургант назвал три самых страшных для себя фильма.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Пленный боевик помог оперативно нанести удар по пункту дислокации ВСУ Дмитрий Плотников Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе Любовь Степушова
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Последние материалы
Китай увеличил экспорт автомобилей на 29% в мае 2024 года
Вы в зоне риска по НАЖБП, если у вас лишний вес и неправильно питание
Простой рецепт салата из помидоров черри и мяты
Эти советы помогут вырастить кабачки
Опасности неправильного обрезания кутикулы
Пленный боевик помог оперативно нанести удар по пункту дислокации ВСУ
ЕС начнет выдавать Шенгенские визы через мобильное приложение
Банк России и Минфин обсуждают сохранение налоговых льгот для страхования жизни
Блогер Мария Погребняк рассказала о своей беременности
Долгострои в Йошкар-Оле уродуют лицо города
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников