Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице

Украинская певица Светлана Лобода в личном блоге опубликовала снимок из больницы после операции на руке и рассказала, как провела прошедшие выходные в Вене.

