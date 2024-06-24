Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице

Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке

Украинская певица Светлана Лобода в личном блоге опубликовала снимок из больницы после операции на руке и рассказала, как провела прошедшие выходные в Вене.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Лободы в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка сломала руку во время съёмок клипа на песню "Молодая", в итоге ей пришлось перенести операцию. Поклонника она рассказала, что впервые за несколько лет отправилась в салон красоты помыть голову, так как не смогла справиться самостоятельно.

Лобода поделилась и тем, что команда просила её приостановить европейский тур, но исполнительница решила выходить на сцену с гипсом. Помимо этого, она продолжает монтировать тот самый клип, во время которого случилось происшествие.

Также Светлана Лобода рассказала, что за время прошедших выходных успела побывать в больницу, посетить рок-оперу "Rock Me Amadeus", посетить музей Сиси и выставку в доме Моцарта, а также уделить время родным.

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