"Как ему не стыдно": Отец Жанны Фриске разоблачил Шепелева в скандале с фотографиями

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в утечке фото больной певицы

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владимир Фриске, отец ушедшей из жизни девять лет назад экс-солистки группы "Блестящие" Жанны Фриске, стал гостем программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Фото: инстаграм аккаунт Дмитрия Шепелева

Он поделился воспоминаниями о дочери и обвинил телеведущего Дмитрия Шепелева в "сливе" фотографий тяжелобольной Жанны. Владимир отметил, что снимки, сделанные в больнице, попадали в Сеть именно в те моменты, когда рядом с Жанной находился Шепелев.

Несмотря на отрицание своей вины Дмитрием, Владимир Фриске выразил возмущение и боль от того, что такие фото распространились по интернету. Он рассказал, как шокирован был, когда увидел эти снимки, и как они появились не только в России, но и в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.