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"Я чокнутая немножко": шансонье Каролина повесила люстры за 4 миллиона в двухкомнатной квартире

Татьяна Тишинская показала роскошные люстры за четыре миллиона рублей

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Шоу-бизнес

Татьяна Тишинская, известная как Каролина, рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись", что повесила в своей двухкомнатной квартире хрустальные люстры за четыре миллиона рублей.

Татьяна Тишинская показала роскошные люстры за четыре миллиона рублей
Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Артистка тщательно выбирает каждый предмет интерьера, стремясь создать атмосферу, которая ей нравится. В ее квартире также есть итальянские обои, панно из натурального камня, антикварные вазоны и метровая статуя-светильник.

Тишинская призналась, что не является поклонницей минимализма и предпочитает уют и роскошь. От бывшего супруга ей досталась еще одна квартира в стиле хай-тек, в которой она чувствует себя некомфортно.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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