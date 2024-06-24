"Я чокнутая немножко": шансонье Каролина повесила люстры за 4 миллиона в двухкомнатной квартире

Татьяна Тишинская, известная как Каролина, рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись", что повесила в своей двухкомнатной квартире хрустальные люстры за четыре миллиона рублей.
Артистка тщательно выбирает каждый предмет интерьера, стремясь создать атмосферу, которая ей нравится. В ее квартире также есть итальянские обои, панно из натурального камня, антикварные вазоны и метровая статуя-светильник.
Тишинская призналась, что не является поклонницей минимализма и предпочитает уют и роскошь. От бывшего супруга ей досталась еще одна квартира в стиле хай-тек, в которой она чувствует себя некомфортно.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.