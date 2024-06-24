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"Женщина села на Боярского, как на коня": Иван Ургант об эпизоде из детства

Иван Ургант вспомнил о своем первом посещении стриптиза на Дне рождения Боярского

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Шоу-бизнес

Иван Ургант, выросший в актерской семье, с детства был окружен знаменитыми людьми. В возрасте 12 лет он впервые увидел стриптиз на юбилее Михаила Боярского, когда женщина разделась и села на актера, что сильно поразило юного Ивана.

Иван Ургант вспомнил о своем первом посещении стриптиза на Дне рождения Боярского
Фото: Wikipedia by Anastasiya Fedorenko is licensed under CC BY-SA 3.0

Ургант также рассказал, как впервые оказался на сцене в спектакле "Братья и сестры", заменяя заболевшего младенца, и что ему дали корку хлеба, чтобы он не плакал.

Артист поделился, как после смерти матери он и его семья ежегодно празднуют ее день рождения, собирая всех друзей актрисы, чтобы приблизить к себе воспоминания о детстве и родных.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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