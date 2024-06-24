"Женщина села на Боярского, как на коня": Иван Ургант об эпизоде из детства

Иван Ургант, выросший в актерской семье, с детства был окружен знаменитыми людьми. В возрасте 12 лет он впервые увидел стриптиз на юбилее Михаила Боярского, когда женщина разделась и села на актера, что сильно поразило юного Ивана.
Ургант также рассказал, как впервые оказался на сцене в спектакле "Братья и сестры", заменяя заболевшего младенца, и что ему дали корку хлеба, чтобы он не плакал.
Артист поделился, как после смерти матери он и его семья ежегодно празднуют ее день рождения, собирая всех друзей актрисы, чтобы приблизить к себе воспоминания о детстве и родных.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.