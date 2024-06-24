"Вечный кошмар детства": Виктория Боня о травле дочери в школе

Виктория Боня рассказала о проблемах своей дочери в школе

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Виктория Боня поделилась в соцсетях своими переживаниями и рассказала о проблемах с учебой своей дочери Анджелины Летиции. Она вспомнила свои детские мучения, связанные с ожиданием начала учебного года, и отметила, что этот "вечный кошмар детства" продолжается теперь вместе с дочерью. Боня спросила у поклонников, считали ли они дни до школы с ужасом.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Анджелина Летиция, родившаяся от гражданского мужа Виктории Алекса Смерфита, проживает в Монако с отцом и его семьей. Год назад у девочки уже возникли проблемы с учебой: её затравили в школе из-за её русского происхождения, и Виктория перевела дочь на домашнее обучение. Боня выразила недовольство состоянием дочери после школы и её негативным отношением к учебе.