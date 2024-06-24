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"Вечный кошмар детства": Виктория Боня о травле дочери в школе

Виктория Боня рассказала о проблемах своей дочери в школе

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Шоу-бизнес

Блогер Виктория Боня поделилась в соцсетях своими переживаниями и рассказала о проблемах с учебой своей дочери Анджелины Летиции. Она вспомнила свои детские мучения, связанные с ожиданием начала учебного года, и отметила, что этот "вечный кошмар детства" продолжается теперь вместе с дочерью. Боня спросила у поклонников, считали ли они дни до школы с ужасом.

Виктория Боня рассказала о проблемах своей дочери в школе
Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Анджелина Летиция, родившаяся от гражданского мужа Виктории Алекса Смерфита, проживает в Монако с отцом и его семьей. Год назад у девочки уже возникли проблемы с учебой: её затравили в школе из-за её русского происхождения, и Виктория перевела дочь на домашнее обучение. Боня выразила недовольство состоянием дочери после школы и её негативным отношением к учебе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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