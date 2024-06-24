Внучка легендарного актера Олега Ефремова рассказала о годах насилия от итальянского мужа

Семья знаменитого актера Олега Ефремова снова оказалась в центре скандала. Внучка актера, Ольга Ефремова, сообщила о многолетнем насилии со стороны своего итальянского мужа Алессандро Сини.
Пара поженилась в 2016 году, и в этом браке родился сын Арсений. Однако идиллия в отношениях быстро закончилась. Супруги развелись, а сын остался жить с отцом. Ольга рассказала, что Алессандро регулярно избивал ее на протяжении девяти лет, недавно разбил ей голову о пол.
Сейчас актриса находится под физическим и экономическим насилием, не зная, где находится ее сын. Ранее Ольга заявляла, что развод прошел мирно, но после появления у нее нового возлюбленного, Алессандро стал запрещать ей видеться с ребенком.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.