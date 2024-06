Внучка легендарного актера Олега Ефремова рассказала о годах насилия от итальянского мужа

Семья знаменитого актера Олега Ефремова снова оказалась в центре скандала. Внучка актера, Ольга Ефремова, сообщила о многолетнем насилии со стороны своего итальянского мужа Алессандро Сини.

