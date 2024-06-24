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Внучка легендарного актера Олега Ефремова рассказала о годах насилия от итальянского мужа

Скандал в семье Ефремовых: внучку Олега Ефремова избил итальянский муж

Шоу-бизнес

Семья знаменитого актера Олега Ефремова снова оказалась в центре скандала. Внучка актера, Ольга Ефремова, сообщила о многолетнем насилии со стороны своего итальянского мужа Алессандро Сини.

Скандал в семье Ефремовых: внучку Олега Ефремова избил итальянский муж
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пара поженилась в 2016 году, и в этом браке родился сын Арсений. Однако идиллия в отношениях быстро закончилась. Супруги развелись, а сын остался жить с отцом. Ольга рассказала, что Алессандро регулярно избивал ее на протяжении девяти лет, недавно разбил ей голову о пол.

Сейчас актриса находится под физическим и экономическим насилием, не зная, где находится ее сын. Ранее Ольга заявляла, что развод прошел мирно, но после появления у нее нового возлюбленного, Алессандро стал запрещать ей видеться с ребенком.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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