Татьяна Навка призналась, что первая узнала о болезни Заворотнюк: лицо немного перекосило

Татьяна Навка рассказала, что в числе первых узнала о болезни Заворотнюк

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что актриса Анастасия Заворотнюк получила известие о своей болезни сразу после своего дня рождения.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Татьяна Навка рассказала, что первая узнала о страшном недуге звезды сериала "Моя прекрасная няня". Она отметила, что в день рождения Анастасии Заворотнюк гости праздника заметили, что внешность актрисы изменилась не в лучшую сторону.

"Лицо немного, скажем так, перекосило. Все думали, что это просто нерв воспалился — и буквально на следующий день они пошли проверяться, и обнаружили всё это", — рассказала чемпионка по фигурному катанию в студии программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Навка подчеркнула, что Заворотнюк встретила страшное известие стойко и с полной готовностью бороться.

Татьяна Навка рассказала, что последний год своей жизни Заворотнюк не могла ходить. Она посоветовала актрисе скрывать лицо за паранджой, чтобы не попасть в кадр журналистам.