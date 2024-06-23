Ресторан Собчак на грани провала: сколько на самом деле зарабатывают звезды на своих заведениях?

Звезды шоу-бизнеса в ресторанах: кто зарабатывает, а кто терпит убытки

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитости часто открывают рестораны, пользуясь своей медийностью, но успех приходит не ко всем. Ксения Собчак, открывшая ресторан на корабле в Санкт-Петербурге, заработала за 2023 год всего 549 тысяч рублей чистой прибыли из-за высоких затрат.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Александр Розенбаум успешно ведет сеть пивных пабов "Толстый фраер", заработав 30 миллионов рублей чистой прибыли. Анна Асти, открывшая бар "Сплетни", получила 11 миллионов рублей чистой прибыли.

Медийный психолог Андрей Курпатов владеет ресторанным комплексом "Симпозиум", который, несмотря на высокую выручку, оказался убыточным. Другие звезды, такие как Стас Михайлов и Григорий Лепс, также пробовали свои силы в ресторанном бизнесе с разным успехом.