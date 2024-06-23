Фанаты Юрия Шатунова устроили музыкальный марафон на его могиле в годовщину смерти

Сегодня, во вторую годовщину смерти Юрия Шатунова, фанаты собрались у его могилы на Троекуровском кладбище.
Памятник, открытый в сентябре прошлого года, был создан скульптором Викторией Тищенко и обошелся семье певца в 10 миллионов рублей. В честь Юрия отслужили панихиду, а его могила и пространство вокруг завалены белыми розами.
Многие поклонники принесли музыкальные инструменты и исполняли известные хиты Шатунова для всех собравшихся. Вдова Юрия, Светлана, и их дети на кладбище не присутствовали, так как семья живет в Германии и редко приезжает в Россию.
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