Фанаты Юрия Шатунова устроили музыкальный марафон на его могиле в годовщину смерти

На вторую годовщину смерти Юрия Шатунова поклонники собрались на кладбище

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня, во вторую годовщину смерти Юрия Шатунова, фанаты собрались у его могилы на Троекуровском кладбище.

Фото: инстаграм аккаунт Юрия Шатунова

Памятник, открытый в сентябре прошлого года, был создан скульптором Викторией Тищенко и обошелся семье певца в 10 миллионов рублей. В честь Юрия отслужили панихиду, а его могила и пространство вокруг завалены белыми розами.

Многие поклонники принесли музыкальные инструменты и исполняли известные хиты Шатунова для всех собравшихся. Вдова Юрия, Светлана, и их дети на кладбище не присутствовали, так как семья живет в Германии и редко приезжает в Россию.