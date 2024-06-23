Бари Алибасов бросил таблетки после инсульта: "Справлюсь сам"

Бари Алибасов отказался от части лекарств после инсульта из-за побочных эффектов

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Перенесший инсульт продюсер Бари Алибасов отказался от части назначенных ему препаратов из-за побочных эффектов, таких как головокружение, слабость и проблемы с памятью, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: инстаграм аккаунт Бари Алибасова

В феврале этого года Алибасов был госпитализирован после инсульта и испытывал значительные проблемы с памятью, не мог вспомнить, где находится, и нуждался в многократном повторении информации. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые назначили ему антидепрессанты и противосудорожные препараты. Однако 77-летний шоумен решил не принимать эти таблетки, надеясь справиться с последствиями инсульта без них.

Несмотря на это, он продолжает принимать сердечно-сосудистые лекарства, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Алибасов описал свое самочувствие как "веселое и прыгучее", добавив, что чувствует себя лучше, чем многие молодые и здоровые люди.