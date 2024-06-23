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Дженнифер Лопес оставила Аффлека и уехала веселиться в Италию

Дженнифер Лопес отправилась в Италию без Бена Аффлека

0:38
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес вновь дала повод для слухов о возможном разводе с Беном Аффлеком, отправившись в отпуск в Италию без него.

Дженнифер Лопес отправилась в Италию без Бена Аффлека
Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

В Лос-Анджелесе остался ее супруг, а сама певица весело проводит время с друзьями на роскошной яхте, путешествуя по западной части побережья Амальфи. На попавших в СМИ фото Лопес позирует в белом сплошном купальнике, который идеально подчеркивает ее роскошные формы, и делает селфи, уделяя особое внимание своей пятой точке.

Этот шаг певицы подогрел слухи о проблемах в их отношениях и возможном разводе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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