Дженнифер Лопес оставила Аффлека и уехала веселиться в Италию

Дженнифер Лопес отправилась в Италию без Бена Аффлека

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес вновь дала повод для слухов о возможном разводе с Беном Аффлеком, отправившись в отпуск в Италию без него.

Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

В Лос-Анджелесе остался ее супруг, а сама певица весело проводит время с друзьями на роскошной яхте, путешествуя по западной части побережья Амальфи. На попавших в СМИ фото Лопес позирует в белом сплошном купальнике, который идеально подчеркивает ее роскошные формы, и делает селфи, уделяя особое внимание своей пятой точке.

Этот шаг певицы подогрел слухи о проблемах в их отношениях и возможном разводе.