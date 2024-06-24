Окончившая 11-й класс невеста Григория Лепса ответила на нападки хейтеров

Юная невеста певца Григория Лепса Аврора Киба, которая отпраздновала свой выпускной в школе, отреагировала на волну негатива в свой адрес.
Вчерашняя школьница Аврора Киба, которой сделал предложение Григорий Лепс, может за себя постоять.
В ответ на всеобщее внимание к своей персоне девушка опубликовала пост, в котором ставит на место всех её ненавистников.
Она разместила в "Инстаграме"* кадры со своей проходки по красной дорожке на премии "Муз-ТВ" и опубликовала глубокомысленный пост.
"Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, и тебе с этим абсолютно комфортно", — написала Аврора в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что невеста Григория Лепса получила документ об образовании.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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