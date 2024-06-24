Окончившая 11-й класс невеста Григория Лепса ответила на нападки хейтеров

18-летняя невеста Григория Лепса ответила на критику сетевых недоброжелателей

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юная невеста певца Григория Лепса Аврора Киба, которая отпраздновала свой выпускной в школе, отреагировала на волну негатива в свой адрес.

Фото: https://www.instagram.com/avrorakiba by Инстаграм Авроры Кибы is licensed under public doman

Вчерашняя школьница Аврора Киба, которой сделал предложение Григорий Лепс, может за себя постоять.

В ответ на всеобщее внимание к своей персоне девушка опубликовала пост, в котором ставит на место всех её ненавистников.

Она разместила в "Инстаграме"* кадры со своей проходки по красной дорожке на премии "Муз-ТВ" и опубликовала глубокомысленный пост.

"Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, и тебе с этим абсолютно комфортно", — написала Аврора в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что невеста Григория Лепса получила документ об образовании.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской