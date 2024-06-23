Михаила Ефремова могут выпустить из тюрьмы для участия в спецоперации

Ефремову предложили свободу в обмен на участие в спецоперации

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В июне 2020 года Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, за что был приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

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На данный момент он отбыл половину своего срока. Ходили слухи о его возможном условно-досрочном освобождении (УДО), но у актера накопились взыскания за два нарушения режима. Однако, по данным телеграм-канала SHOT, шансы на УДО у Ефремова все же есть.

Организация "Ветераны России" готовит письмо в белгородское СИЗО с предложением отправить актера в зону спецоперации в обмен на его освобождение. Доброволец и председатель движения Ильдар Резяпов заявил, что они готовы ходатайствовать за Ефремова, если он изъявит желание стать добровольцем.