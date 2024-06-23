Дима Билан заставил бизнесмена выплатить 116 тысяч рублей за контрафакт

Лейбл Димы Билана выиграл суд по защите авторских прав

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лейбл Димы Билана, ООО "Арчер мьюзик продакшнс", выиграл суд против бизнесмена Дмитрия Чернокоза из Славянска-на-Кубани. Суд обязал предпринимателя выплатить 116 тысяч рублей компенсации за продажу контрафактных компакт-дисков с хитом Билана "Молния".

Фото: инстаграм аккаунт Дмитрия Билана

Это решение стало важным шагом в защите авторских прав артиста. Недавно Дима Билан также получил поздравления на "Премии МУЗ-ТВ 2024", где ему вручили награду в категории "Лучший исполнитель". Вернувшаяся в Москву после трехлетнего отсутствия премия стала значимым событием для певца и его поклонников.