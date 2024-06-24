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Альбина Джанабаева трогательно поздравила Валерия Меладзе с днём рождения: ангел мой

Альбина Джанабаева обратилась к Меладе в день его рождения

1:09
Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева попросила Валерия Меладзе себя беречь. Артисту исполнилось 59 лет.

Альбина Джанабаева обратилась к Меладе в день его рождения
Фото: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva by Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman

Джанабаева разместила в "Инстаграме"* серию семейных снимков, которые как на презентации быстро сменяли друг друга. Она публиковала фото Меладзе с собой с детьми.

"Береги себя, ангел мой", — подписала кадры певица.

Подписчики звёздной пары остались в восторге от такого трогательного контента.

"С днём рождения, нашего любимого артиста, долгих лет жизни и крепкого здоровья";

"Честно, я расплакалась, настолько это нежно. С днём рождения. Самый ценный подарок у Валерия Шотаевича уже есть — Ваша прекрасная семья, домашний очаг. Берегите друг друга. Долгих и счастливых лет вместе", — писали фолловеры под постом певицы.

Ранее бывшая жена Валерия Меладзе показала кадры с новорождённым внуком и мужем дочери.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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