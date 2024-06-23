Асмус: "Отпуск на Бали обошелся дороже, чем машина"

Кристина Асмус отправилась с дочерью на отдых на Бали, отметив в своих соцсетях, что отпуск за границей оказался очень дорогим.
Актриса пошутила, что "можно было и в Анапу поехать, еще и на машину бы после поездки хватило".
Асмус выложила в микроблоге фотографию в ярком купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру, и подчеркнула, что похудела без использования модного препарата для диабетиков.
Кроме того, Кристина часто шутит о своем бывшем муже Гарике Харламове, жестко отозвавшись о нем, когда подписчик спросил, почему отец не пришел на выпускной дочери.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.