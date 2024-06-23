18-летняя невеста Григория Лепса только что закончила школу

Аврора Киба, 18-летняя невеста 61-летнего певца Григория Лепса, недавно окончила школу, о чем сообщило издание StarHit. Киба опубликовала в социальных сетях фотографию со школьного выпускного, поблагодарив Московскую экономическую школу за терпение и любовь.
Стоимость обучения в этом учреждении составляет 1,6 миллиона рублей в год, а для поступления требуется рекомендация от учащихся и взнос в размере миллиона рублей.
Ранее Киба ответила на критику их романа с Лепсом, опубликовав совместные фотографии с вручения премии "Муз-ТВ". История их отношений продолжает вызывать большой интерес и обсуждения.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.