18-летняя невеста Григория Лепса только что закончила школу

Стали известны подробности жизни 18-летней невесты Григория Лепса

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Аврора Киба, 18-летняя невеста 61-летнего певца Григория Лепса, недавно окончила школу, о чем сообщило издание StarHit. Киба опубликовала в социальных сетях фотографию со школьного выпускного, поблагодарив Московскую экономическую школу за терпение и любовь.

Фото: инстаграм аккаунт Авроры Кибы

Стоимость обучения в этом учреждении составляет 1,6 миллиона рублей в год, а для поступления требуется рекомендация от учащихся и взнос в размере миллиона рублей.

Ранее Киба ответила на критику их романа с Лепсом, опубликовав совместные фотографии с вручения премии "Муз-ТВ". История их отношений продолжает вызывать большой интерес и обсуждения.