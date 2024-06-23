Инстасамка раскрыла жуткие последствия неудачных пластических операций

Инстасамка откровенно рассказала о проблемных пластических операциях

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, в беседе с Эльдаром Джараховым в "Подкасте №1" рассказала о неудачных пластических операциях. Она призналась, что однажды, желая увеличить объем губ, согласилась также на коррекцию скул.

Фото: инстаграм аккаунт Дарьи Зотеевой

Однако филлеры были введены неправильно, из-за чего начали расползаться. По словам Дарьи, клиника, в которую она обратилась по бартеру, на тот момент не имела лицензии.

Также Зотеева поделилась, что вставила импланты в ягодицы и грудь. Теперь ей необходимо постоянно заниматься спортом, чтобы мышцы поддерживали результаты операций.