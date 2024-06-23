Бизнесмен предрек снос замка Пугачевой в Грязи скоро снесут

Бизнесмен Андрей Ковалев, знакомый Аллы Пугачевой, в разговоре с News. ru заявил, что замок певицы в подмосковной деревне Грязь, вероятно, снесут в недалеком будущем.
По мнению Ковалева, покупатель приобретет замок скорее как участок, так как здание выглядит странно и не представляет архитектурной ценности. Он подчеркнул, что если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, его бы продали в течение недели.
Будущий хозяин участка, по его словам, снесет дом и построит на его месте что-то более современное и симпатичное. Ковалев добавил, что определить нового владельца замка сможет только аукцион, и признался, что не знает, кто станет покупателем.
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