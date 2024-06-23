Виктория Боня рассказал о ревности и контроля в отношениях с Гасановым

Виктория Боня в шоу "Злые языки" рассказала о причинах расставания с бизнесменом Русланом Гасановым, объяснив, что это произошло из-за чрезмерного контроля и ревности со стороны партнера.
Она привела пример, как однажды опубликовала в социальных сетях скриншот с другом, и Гасанов потребовал удалить публикацию, так как считал её неподобающей. По словам Бони, её взорвало от постоянного контроля, накопленного за три года отношений.
Она также призналась, что сделала пластику отчасти из-за Гасанова, так как хотела соответствовать своему молодому возлюбленному, несмотря на разницу в возрасте в 14 лет.
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