Виктория Боня рассказал о ревности и контроля в отношениях с Гасановым

Виктория Боня рассказала о причинах расставания с Русланом Гасановым

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня в шоу "Злые языки" рассказала о причинах расставания с бизнесменом Русланом Гасановым, объяснив, что это произошло из-за чрезмерного контроля и ревности со стороны партнера.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Она привела пример, как однажды опубликовала в социальных сетях скриншот с другом, и Гасанов потребовал удалить публикацию, так как считал её неподобающей. По словам Бони, её взорвало от постоянного контроля, накопленного за три года отношений.

Она также призналась, что сделала пластику отчасти из-за Гасанова, так как хотела соответствовать своему молодому возлюбленному, несмотря на разницу в возрасте в 14 лет.