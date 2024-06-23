Навка раскрыла, как Заворотнюк скрывала изменения из-за болезни

Татьяна Навка поделилась трогательными воспоминаниями о последних днях Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о том, как изменилась Анастасия Заворотнюк из-за болезни. Навка вспоминает, как 3 апреля, в день рождения актрисы, у Заворотнюк появилось легкое перекос лица, что сначала считали воспалением нерва.

Фото: инстаграм аккаунт Татьяны Навки

После анализов врачи сообщили страшный диагноз. Состояние актрисы ухудшилось, и Навка предложила использовать паранджу, чтобы Заворотнюк могла передвигаться по Москве незаметно.

Однако, подчеркивает фигуристка, Заворотнюк до последних дней сохраняла свой привычный облик. На похоронах актриса выглядела как всегда — красивой, без грима.