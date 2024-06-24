Настасья Самбурская показала себя без фильтров и пожаловалась на старение: "Что мне делать к 50 годам?"

Настасья Самбурская показала, как выглядит без фильтров: сто раз прочла "постарела"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что случайно опубликовала видео без фильтров и нарвалась на хейт.

Фото: https://www.instagram.com/samburskaya by Инстаграм Настасья Самбурской is licensed under public doman

Настасья Самбурская опубликовала видео, на котором показала себя без фильтров. Она отметила, что выглядит на свой возраст — 37 лет. Актриса признала, что не выглядит супермолодо.

"Сегодня я выложила видео, на котором я не воспользовалась фильтром "Париж", имела такую оплошность. Я сегодня столько раз из-за этого прочла слово "постарела", — пожаловалась звезда.

Самбурская считает, что у неё складывается ощущение, что в России запрещено стареть.

"Что мне делать к 50 годам? Мне нужно поменять страну, профессию, перестать быть публичным человеком, потому что вы рассматриваете меня под микроскопом? Ладно, если бы это были женщины, понятно, от зависти, но это мужики пишут", — посетовала звезда "Универа".

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