Настасья Самбурская показала себя без фильтров и пожаловалась на старение: "Что мне делать к 50 годам?"

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что случайно опубликовала видео без фильтров и нарвалась на хейт.
Настасья Самбурская опубликовала видео, на котором показала себя без фильтров. Она отметила, что выглядит на свой возраст — 37 лет. Актриса признала, что не выглядит супермолодо.
"Сегодня я выложила видео, на котором я не воспользовалась фильтром "Париж", имела такую оплошность. Я сегодня столько раз из-за этого прочла слово "постарела", — пожаловалась звезда.
Самбурская считает, что у неё складывается ощущение, что в России запрещено стареть.
"Что мне делать к 50 годам? Мне нужно поменять страну, профессию, перестать быть публичным человеком, потому что вы рассматриваете меня под микроскопом? Ладно, если бы это были женщины, понятно, от зависти, но это мужики пишут", — посетовала звезда "Универа".
Ранее 57-летняя актриса Рената Литвинова показала, как выглядит без косметики.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.