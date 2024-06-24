Стала известна судьба Чулпан Хаматовой после новостей о её увольнении из театра в Латвии

Стало известно местонахождение Чулпан Хаматовой после сообщений о её увольнении

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выяснилось, действительно ли актриса Чулпан Хаматова потеряла свою работу в национальном театре Латвии.

Фото: https://vk.com/club3427685 by ВК-аккаунт Чулпан Хаматовой is licensed under public doman

СМИ сообщали, что Чулпан Хаматову якобы уволили из театра в Латвии. Это сообщение опровергла светская обозревательница Божена Рынска.

Она опубликовала в своём Telegram-канале фото танцующей Чулпан Хаматовой. Рынска заверила, что с делами актрисы всё обстоит благополучно.

"Это сейчас Чулпан Хаматова в Новом Рижском театре. Справляет Лиго (главный латвийский праздник) с труппой. Так что не верьте пропагандистам. Никто никого ниоткуда не выгонял", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что спектакль с участием актрисы Чулпан Хаматовой не допустили к показу в Латвии.