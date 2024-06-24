Стала известна судьба Чулпан Хаматовой после новостей о её увольнении из театра в Латвии

Выяснилось, действительно ли актриса Чулпан Хаматова потеряла свою работу в национальном театре Латвии.
СМИ сообщали, что Чулпан Хаматову якобы уволили из театра в Латвии. Это сообщение опровергла светская обозревательница Божена Рынска.
Она опубликовала в своём Telegram-канале фото танцующей Чулпан Хаматовой. Рынска заверила, что с делами актрисы всё обстоит благополучно.
"Это сейчас Чулпан Хаматова в Новом Рижском театре. Справляет Лиго (главный латвийский праздник) с труппой. Так что не верьте пропагандистам. Никто никого ниоткуда не выгонял", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ранее актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что спектакль с участием актрисы Чулпан Хаматовой не допустили к показу в Латвии.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.