Знаменитости под ударом: Алла Пугачёва и Стас Михайлов столкнулись с новым налогом на роскошь

С 0,3 до 2,5 процента может вырасти максимальная ставка налога на имущество для владельцев недвижимости, кадастровая стоимость которой превышает 300 миллионов рублей.
Закон о поправках в Налоговый кодекс был принят Госдумой в первом чтении. Это касается звезд эстрады и крупных предпринимателей. Повышенный налог может затронуть Стаса Михайлова, который купил дорогой особняк в Подмосковье.
А вот знаменитый замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом) может избежать повышения налога из-за невысокой кадастровой стоимости участка. Подробности и комментарии экспертов о том, кто и где столкнется с новыми налогами, содержатся в статье "Парламентской газеты".
* — признан иностранным агентом.
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