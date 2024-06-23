Знаменитости под ударом: Алла Пугачёва и Стас Михайлов столкнулись с новым налогом на роскошь

Кто заплатит повышенный налог на недвижимость в России среди звёзд шоу-биза

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С 0,3 до 2,5 процента может вырасти максимальная ставка налога на имущество для владельцев недвижимости, кадастровая стоимость которой превышает 300 миллионов рублей.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Закон о поправках в Налоговый кодекс был принят Госдумой в первом чтении. Это касается звезд эстрады и крупных предпринимателей. Повышенный налог может затронуть Стаса Михайлова, который купил дорогой особняк в Подмосковье.

А вот знаменитый замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом) может избежать повышения налога из-за невысокой кадастровой стоимости участка. Подробности и комментарии экспертов о том, кто и где столкнется с новыми налогами, содержатся в статье "Парламентской газеты".

* — признан иностранным агентом.