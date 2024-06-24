Блогер Мария Погребняк рассекретила свою беременность: снова стану мамой

Блогер Мария Погребняк рассказала о своей беременности

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многодетная мать Мария Погребняк удивила подписчиков, раскрыв факт своей беременности.

Фото: @Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Погребняк опубликовала в личном Telegram-канале видео, на котором заметен её беременный живот. Она поспешила поделиться с поклонниками трогательной новостью.

"Снова собираюсь стать мамой. Я беременна!" — написала Мария в своём посте.

Она отметила, что испытывает восторг, несмотря на утренние недомогания и другие причуды беременности.

"Я знаю, что мне будет немного тяжелее, чем в 18 лет, но я готова к каждому моменту", — объяснила звезда.

Блогер попросила поддержки у подписчиков, пообещав делиться с ними всеми событиями во время ожидания появления ребёнка на свет.

У Мари Погребняк есть трое сыновей-подростков от предыдущего брака с футболистом Павлом Погребняком — Артём, Павел и Алексей.

Ранее Мария Погребняк раскрыла детали предстоящей свадьбы с новым избранником.