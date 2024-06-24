Блогер Мария Погребняк рассекретила свою беременность: снова стану мамой

Многодетная мать Мария Погребняк удивила подписчиков, раскрыв факт своей беременности.
Погребняк опубликовала в личном Telegram-канале видео, на котором заметен её беременный живот. Она поспешила поделиться с поклонниками трогательной новостью.
"Снова собираюсь стать мамой. Я беременна!" — написала Мария в своём посте.
Она отметила, что испытывает восторг, несмотря на утренние недомогания и другие причуды беременности.
"Я знаю, что мне будет немного тяжелее, чем в 18 лет, но я готова к каждому моменту", — объяснила звезда.
Блогер попросила поддержки у подписчиков, пообещав делиться с ними всеми событиями во время ожидания появления ребёнка на свет.
У Мари Погребняк есть трое сыновей-подростков от предыдущего брака с футболистом Павлом Погребняком — Артём, Павел и Алексей.
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