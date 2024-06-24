Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым: воспитал во мне силу воли

Певица Анастасия Стоцкая объяснила, как на неё повлиял король российской эстрады Филипп Киркоров.
Стоцкая опубликовала в "Инстаграме"* фото с Филиппом Киркоровым. Она отметила, что певец очень много для неё сделал, поэтому она испытывает к нему огромную благодарность.
Певица отметила, что Киркоров, которого она считает своим учителем и наставником, воспитал в ней силу воли и заставил поверить в себя.
"Это какое-то непостижимое чувство благодарности и родства, смешанное с трепетом, волнением, любовью. Я благодарна судьбе, Вселенной за то, что такой человек есть в моей жизни, который в меня поверил", — написала Анастасия в своём микроблоге.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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