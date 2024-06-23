Сергей Лазарев отдыхает с детьми на роскошной вилле в Турции

Сергей Лазарев тратит $14 тысяч на отдых в Турции: вот как живет звезда

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев вместе с дочерью Аней и сыном Никитой отправился на отдых в Турцию, поселившись в двухэтажной вилле "Делюкс" с бассейном. Журналисты СтарХита узнали, что апартаменты обходятся в $14 тысяч за три ночи, и предположили, что Лазарев планирует отдых на более долгий срок.

Фото: инстаграм аккаунт Сергея Лазарева

Певец опубликовал фото и видео в своем блоге, где видно, что дети наслаждаются купанием, загаром и развлечениями. Сергей, стремившийся к спокойному отдыху, шутит о том, как дети изменили его планы.

Он также поделился своими методами воспитания, ограничивая экранное время до двух часов в день и переключая детей на книги и игрушки.