Тимати прерывает пятилетнее молчание: грандиозное возвращение на сцену в Москве

Тимати возвращается на сцену с концертом на VK Fest 2024 в Москве

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимати объявил о своем возвращении на сцену после пятилетнего перерыва. В своем блоге он сообщил, что выступит на музыкальном фестивале VK Fest 2024 в Лужниках в Москве 14 июля на Синей сцене.

Фото: инстаграм аккаунт Тимура Юнусова

В этот же день там выступят Ева Польна, Niletto, Dabro, Мари Краймбрери и другие артисты. Тимати отметил, что на время отложил бизнес и готов исполнить свои самые популярные треки.

В прошлом году он заявил, что уходит из музыкальной карьеры, чтобы сосредоточиться на бизнесе. В 2022 году Тимати открыл сеть кофеен Stars Coffee, заменившую ушедший с рынка Starbucks, подчеркнув важность умения правильно продавать.