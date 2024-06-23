Тимати прерывает пятилетнее молчание: грандиозное возвращение на сцену в Москве

Рэпер Тимати объявил о своем возвращении на сцену после пятилетнего перерыва. В своем блоге он сообщил, что выступит на музыкальном фестивале VK Fest 2024 в Лужниках в Москве 14 июля на Синей сцене.
В этот же день там выступят Ева Польна, Niletto, Dabro, Мари Краймбрери и другие артисты. Тимати отметил, что на время отложил бизнес и готов исполнить свои самые популярные треки.
В прошлом году он заявил, что уходит из музыкальной карьеры, чтобы сосредоточиться на бизнесе. В 2022 году Тимати открыл сеть кофеен Stars Coffee, заменившую ушедший с рынка Starbucks, подчеркнув важность умения правильно продавать.
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